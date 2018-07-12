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12 Temmuz 2018 12:23

Tarsus’ta görüntü ve gürültü kirliliği denetimi

Mersin’in Tarsus ilçesinde zabıta müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte görüntü ve gürültü kirliliğine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarsus’ta görüntü ve gürültü kirliliği denetimi

12 Temmuz 2018 12:23


Zabıta ve polisler, ilçe genelinde yaptıkları uygulamalarda, motorlu, motorsuz, çek çek tabir edilen el arabaları ile görüntü, çevre kirliliği yaparak ve trafik akışını tehlikeye sokan araçlara el koydu.


Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, çevreyi olumsuz etkileyen ve gelişi güzel çadır kurarak işgal eden, hurdacılık yaparak, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyenlere karşı mücadelenin süreceğini belirterek, görüntü ve gürültü kirliliğine müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Başkan Can, “Zabıta ve polislerimiz, ilçe genelinde görüntü ve gürültülü kirliliğine karşı çalışma yaptı. Şehir genelinde motorlu, motorsuz, çek çek tabir edilen el arabaları ile görüntü, çevre kirliliği yaparak ve trafik akışını tehlikeye sokan şahıslar hakkında işlem yapıldı. Ortaklaşa yapılan çalışmada 6 adet motorlu araç trafik yetkililerince men edilirken, 30 adet çek çek tabir edilen el arabalarının zabıta ekiplerince müsaderesi yapıldı. Bu araçlarda çıkan karton, plastik gibi malzemeler geri dönüşüme kazandırılmış olup, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Görüntü ve gürültü kirliliği ile ilgili mücadelemiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermelerini, bu tür araçları görenlerin 153 nolu telefona şikayetlerini bildirmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.




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