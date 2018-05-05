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05 Mayıs 2018 14:20

Tarsus’ta heyelan su kesintisine neden oldu

Tarsus ilçesine bağlı Kuşçular, Eminlik, Emirler, Kuzoluk, Keşli ve Sanlıca mahallelerini besleyen içmesuyu isale hattı güzergahında heyelan nedeniyle içme suyu isale hattınının zarar gördüğü, bu mahallelere içmesuyu verilemediği bildirildi.

Tarsus’ta heyelan su kesintisine neden oldu

05 Mayıs 2018 14:20


Konuya ilgili MESKİ Genelen Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Tarsus ilçesi Kuşçular, Eminlik, Emirler, Kuzoluk, Keşli ve Sanlıca mahallelerinin içme suyu kaynağı, Pozantı ilçesi belemedik mevkiinde bulunmaktadır. Belemedik içme suyu kaynağı ile Kuşçular Mahallesi pompa istasyonu arasındaki içmesuyu isale hattı çelik boru olup, yaklaşık 12 kilometre uzunluğundadır. Kuşçular pompa istasyonundan yaklaşık 3 kilometre mesafede, Taşdurmaz mevkiinde oluşan heyelan nedeniyle içme suyu isale hattı zarar görmüş olup, mahallelere su verilememektedir" denildi.


Heyelan olan bölgenin yapısı itibariyle kırıcılı iş makinası çalıştırılmasının hayati açıdan tehlike arz ettiğinden patlatma yapılarak temizlenmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı; "Aynı zamanda heyelan olan noktanın tam altından demiryolu tüneli geçmekte olup, yapılacak çalışmalarda demiryolu tünellerine zarar verilmemesi gerekmektedir. Kayanın patlatılması sırasında demir yolu işletmesine zarar verilmeyeceğine dair mühendis raporu ve Genel Müdürlüğümüzün taahhüt yazısı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğüne verilmiştir. Bölge Müdürlüğü, trafiğin olmadığı bir zamanı bize yazıyla bildireceklerini ilettiler. Patlatma yapacak olan mühendisin mevcut ruhsatına Kuşçular Mahallesi’nde yapılacak olan patlatmayı da eklemek için il Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş olup gerekli izinlerin çıkması beklenmektedir. Bu arada zaman kazanmak için firma bugün çalışmalara başlamış ve küçük kayaları temizlemektedir. Patlatılacak olan iki büyük kayadan birinci kayaya patlatma deliklerini açma işlemi yapılmış olup ve ruhsat beklenmeden bugün birinci kaya patlatılmıştır. Bu çalışma tamamlandıktan sonra arızalı bölgeye ulaşarak su arızası giderebilecektir. Aksi bir durumda TCDD’den gelecek demiryolu trafiğinin durdurulduğu zaman aralığında patlatma yapılacak olup, hattın tamiri yapılarak su vermeye başlanacaktır."




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