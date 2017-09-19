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19 Eylül 2017 11:14

Tarsus’ta ilk endoskopik DSR Medical Park’ta yapıldı

Medical Park Tarsus Hastanesi ilçede endoskopik DSR ameliyatını (kansız-ağrısız) uygulamaya başladı.

Tarsus’ta ilk endoskopik DSR Medical Park’ta yapıldı

19 Eylül 2017 11:14

Yöntemle Tarsus’ta tedavi edilen ilk hasta, Malatya’dan gelen 52 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Adem Erek oldu. Operasyonu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mahmut Ecel ile Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Aykut Bozan birlikte yaptı. Op. Dr. Mahmut Ecel, bu yöntemin daha az risk taşıması ve hastaya konfor sağlaması nedeniyle tercih edildiğini söyledi.



Tavsiye üzerine oldu


Yaklaşık 2,5 yıldır gözyaşı kanalı tıkalı olan, su toplanması ve iltihaplanma sorunları yaşayan Adem Erek, ameliyat gerektiğinin söylenmesine rağmen korktuğu için uzun süre operasyondan kaçındı. Ancak daha önce Op. Dr. Mahmut Ecel’inendoskopik DSR yöntemiyle tedavi ettiği bir yakınının tavsiyesi üzerine operasyona karar verdi. Tarsus’a gelen Adem Erek, Op. Dr. Ecel’in yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat masasına yattı.Op. Dr. Mahmut Ecel ve Yrd. Doç. Dr. Aykut Bozan’ın gerçekleştirdiği ameliyat yaklaşık 1 saat sürdü.



1 günde normale dönüyor


Burundan girilerek uygulanan endoskopik DSR operasyonuyla hastanın gözyaşı kanalı açıldı. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mahmut Ecel, klasik yöntemle yapılan ameliyatlarda cildin kesildiğini, ağrı duyulduğunu, iz kaldığını, operasyonda beyin omurilik sıvısının burundan gelebildiğini, hastanın 3-4 gün normal hayatına dönemediğini belirterek, “Endoskopik DSR’de ise bu sıkıntılar yok. Hasta ertesi gün normal hayatına dönüyor” dedi. Klasik yöntemin sıkıntıları nedeniyle gözyaşı kanalı tıkanıklığı olan hastaların tedaviden kaçındığını vurgulayan Op. Dr. Mahmut Ecel, “Hastalar bu hastalığın tedavisinden artık korkmasınlar. Çünkü endoskopik DSR’de hasta konforu çok yüksek” diye konuştu.




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