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Tarsus'ta kaçak tütün ve sigara operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 kilo kaçak tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 350 kilo kaçak tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayet doğrultusunda Barbaros Mahallesi Kırgızistan Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede zabıta ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleriyle yapılan operasyonda işletmeciliğini M.Y.'nin yaptığı iş yerinde yapılan denetim sonucu 350 kilogram tütün, 13 bin adet doldurulmuş makaron, 3 adet makaron dolum makinası, çok sayıda sigara paket ambalajı ve 540 gram sigara filtresine el konuldu. Ekipler, kendi yönetmelikleri ve kanunlar çerçevesinde iş yerlerine ve kişilere yasal işlem başlatıp, idari ceza uyguladı.

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