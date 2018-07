Tarsus’ta kadın girişimcilere "Hanımeli Pazarı"

Şehitishak Mahallesi’inde kurulan ve ilçede ilk olma özelliğine sahip pazarda, kadınlar yöresel lezzetlerin satışını yapacak.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, projenin ilçedeki ev hanımlarına güç katacağını aktardı. Başkan Can, “Hanımeli Pazarımız her hafta Pazartesi günü Şehitishak Mahallesi Semt Pazarı’nda içerisinde faaliyet gösterecek. Buradaki bütün satıcı ve esnaflarımızın hepsi kadınlardan oluşuyor. Burada kadınlarımızın emeklerini ortaya koyarak, bölgemizin kültür ve sanatını, hülasa folklorünü oluşturan unsurlarının sergileneceği ve satılacağı örnek bir Pazar yeri olacak. Her Pazartesi burada Şehitishak Mahallesi Semt Pazarı’nda 08.00-20.00 saatleri arasında kurulacak olan pazarda kadınlar el emeği göz nuru işlerini, ev yapımı yiyeceklerini ve yöresel ürünlerini satabilecekler.

Bu sosyal projenin Tarsuslu hanımlara güç, ilçeyede renk katacağına inandığını belirten Başkan Can, "Daha önceki demeçlerimde de belirttiğim üzere, hayatın içinde güçlü kadın, yıllardır mücadelesini verdiğimiz ve gerçekleştirmeye çalıştığımız bir düşüncedir. Kadınlara yönelik diğer projelerimizde olduğu gibi bu projemizin de kadına şiddete karşı mücadelemizde kesinlikle olumlu katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Projemizde Tarsuslu hanımlar, kendi ürettikleri el emeği göz nuru, kendi el işi ürünlerini ve kendi ürettikleri gıda maddelerini standlarda sergileyerek satacaklar. Tüm katılımcı hanımlara ve Tarsus’umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Bütün vatandaşlarımızı kurulmuş olan Hanımeli Pazarı’mızda kadınlarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Can, bütün Tarsusluları 16 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00’da törenle hizmete girecek olan Hanımeli Pazarı’nın açılışına davet etti.