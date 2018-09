Tarsus'ta kaldırım işgaline izin yok

Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, şehir genelinde kaldırım işgali yapan esnafı uyararak, gelişi güzel asılan reklam afişlerini topladı.

Okulların da açılmasıyla cadde ve kaldırımlarda oluşan görüntü kirliliğini önlemek ve vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanması adına yaya trafiğini rahatlatıcı nitelikte çalışmalar yapan ekipler, halkın yoğun olduğu bütün bölgelerde iş yerlerini tek tek gezerek, kaldırım işgali konusunda esnaflara uyarıda bulundu.

Son günlerde kaldırım işgalleri ve gelişi güzel asılan reklam afişleri konusunda çok şikayet aldıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşların can güvenliğini sağlamak zorunda olduklarını, bu işgallere müsamaha göstermelerinin söz konusu olamayacağını ifade etti. Başkan Can, "Şehir genelinde uygunsuz konulan reklam afişleri ve kaldırımların usulsüz şekilde kullanımı görüntü kirliğine sebep olduğu gibi, bundan daha da önemlisi yayalar işgal yüzünden taşıt yolunda yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak zorundayız. Bu işgallere müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Yayaların kaldırımlarda güvenli bir şekilde yürümesini engellemeyelim. Esnaflarımızdan bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Lütfen daha duyarlı olalım” dedi.