Tarsus’ta kar köylerde hayatı felç etti

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı bazı mahallelerde yoğun karşı yağışı nedeniyle hayat felç oldu.

Keşli Mahallesi muhtarı Mustafa Kaya, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim alanlarında yüzlerce elektrik ve telefon direğinin devrildiğini, kabloların koptuğunu, su ve elektrikten mahrum kaldıklarını anlattı.

Gülek, Çamalanı, Sarışık, Çukurbağ, Ziftlik, Keşli, Eminlik, Kuşçular mahallelerinde besicilikle geçimini sağlayan köylülerin perişan olduğunu anlatan Kaya, kendilerine biran önce yardım eli uzatılmasını istedi.