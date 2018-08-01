Tarsus’ta kırsal mahalleler hizmetle buluştu

2014 yılında hayata geçen Büyükşehir Yasasıyla köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen kırsal mahallelere hem Tarsus Belediyesi hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilmeye başlandı. Kent merkezinde 45 mahalleye, kırsal bölgede de 134 mahalleye hizmet verdiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, bütün mahallelere eşit hizmet götürmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Can, bütün kırsal mahallelere eşit hizmet vermek için çalıştıklarını, bu mahallelerin meydanlarının parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kapanan 20 mahallenin okul bahçelerinin sosyal yaşam alanlarına çevirmeye başladıklarını ifade eden Can, yıl sonuna kadar okul bahçelerinin hayat bulacağını kaydetti.

70 mahallenin yol ve meydanlarının parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Can, “134 kırsal mahallemizden 70’inin meydanlarındaki parke taşı döşeme çalışması bitti. Toplamda 650 bin m2 parke taşı döşedik. Parke çalışmasının bittiği yerlerde park çalışması başladı. 25 mahallemizde de asfalt çalışması yapacağız. 6 mahallemizde şuan parke taşıma döşeme çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 134 mahallemizin parke taşı döşeme çalışmasını bitirmektir. Yıl sonuna kadar asfaltsız ve parkesiz yol kalmayacaktır. Ayrıca 57 kırsal mahallemizde büz boru döşemesi yaptık” dedi.

Hizmetle ilgili sıkıntılarının olmadığını altını çizen Can, “2014 öncesi Tarsus’umuz belediye olarak 45 mahalleye hizmet veriyordu. Yeni yasayla köylerimiz Tarsus Belediyesi’nin birer mahallesi oldu. 5 beldemiz vardı, bu 5 beldemiz yasa gereği kapanarak Tarsus Belediyesi’nin mahallesi oldu ve şu anda Tarsus Belediyesi 179 mahalleye hizmet ediyor. 5 beldemizdeki eski belediye binalarını Mersin Büyükşehir Belediyemizden tahsis hakkını aldık. Şu anda Yeşiltepe, Bahşiş, Atalar, Gülek ve Yenice’deki eski belediye binalarımızın restorasyon çalışmaları bitti. Yenice Belediye binamızı jandarmaya veriyoruz. Yeşiltepe, Bahşiş, Atalar ve Gülek’te muhtarlarımızla da görüşerek bu belediye binalarımızı da hizmete geçireceğiz. Ayrıca Yeşiltepe’nin Yeşilkuyu parçasında bir taziye evi ihtiyacı vardı, taziye evinin bitmesi yakın. Gülek’te pazar yeri ihtiyacı vardı. Gülek’teki pazar yeri inşaatımız devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon TL’lik bir pazar yeri. Ağustos-Eylül gibi Gülek’li vatandaşlarımızın pazar yeri ihtiyacı giderilmiş olacak. 5 beldemizin de ana caddelerin aydınlatma çalışmalarını gerçekleştirdik. Kırsal mahallelerimizle ilgili 3 cami inşaatımız devam ediyor. Şu anda Takbaş, Böğrüeğri ve Ardıçlı (Kenzin) mahallemizde cami inşaatlarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Mahallerde park ve oyun grubu çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Can, “Şu anda 72 kırsal mahallemizde park yaptık, oyun grubu ve spor aleti yerleştirdik. Mersin Büyükşehir Belediyemiz 18 mahallemize park ve oyun grubu yaptı. Diğer mahallelerimizdeki park ve oyun grubu montajlama çalışması devam ediyor. Çok şükür hizmette sıkıntımız yok, gündüz yorulmadan, gece uyumadan hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Kırsal mahallelerimiz hizmetle tanışmaya devam ediyor. Tarsus’ta yaşayan 336 bin insanımızın belediye başkanı olmak için mücadele ediyoruz. Allah’a çok şükür, Cenab-ı Allah bana doğduğum, büyüdüğüm şehirde hizmet etme imkanı verdi. Ayrım yapmadan, ayırmadan eşit hizmet anlayışıyla çalışıyorum. Allah nasip ederse de çalışmaya devam edeceğim” dedi.