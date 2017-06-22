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22 Haziran 2017 11:43

Tarsus’ta kırsal mahallelere 500 bin liralık büz boru dağıtılıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye, Büyükşehir Yasasıyla mahalleye dönüşen köylere 500 bin lira değerinde büz boru dağıtıyor.

Tarsus’ta kırsal mahallelere 500 bin liralık büz boru dağıtılıyor

22 Haziran 2017 11:43


Kırsal mahallelerde daha yaşanılabilir koşulları sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, kırsal mahallelere ihtiyaçlarına göre hizmet verdiklerini söyledi. Can, “Kırsal mahallelerimizde yol geçişlerini sağlayacak 500 bin lira değerinde büz boru dağıtmaya başladık. Muhtarlar Derneği Başkanımız Mustafa Naci Güllü ile yapmış olduğumuz çalışma sonucunda 129 kırsal mahallemiz ve kapanan 5 beldemizle ilgili büz boru ihtiyaçlarını, sayısını, adedini, çapını ve metre uzunluğunu tespit edip, gereken büz boru ihtiyacını tamamını aldık ve dağıtıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.


Tarsus genelinde bölgenin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, “Köylerimiz şehirleşecek, şehrimiz güzelleşecek” sloganıyla yola çıktık. 129 köyümüzün parke taşı döşenmesi ile ilgili çalışmalarımız. Şuanda 5 kırsal mahallemizde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Cenab-ı Allah’ın izniyle hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle köylerimiz şehirleşecek, şehrimiz daha da güzelleşecek” şeklinde konuştu.




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