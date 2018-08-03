Tarsus’ta kurbanlık fiyatları ve satış yerleri belli oldu

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, belediye olarak şehir içerisinde, meskun mahalde adaklık veya kurbanlık hayvan satışına izin vermeyeceklerini belirterek, belediyenin tespit ettiği yerlerde satış ve kesim yapılabileceğini söyledi.

Huzurlu bir bayram dileyen Başkan Can, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, hayvan satış yerleriyle ilgili hazırlıkları tamamladık. Kurallara uygun, hijyenik ortamda satış yapılması için 5 ayrı noktayı belirlerken, 3 ayrı noktada kesim yapılabilecektir. Kurban gibi bir ibadetin maksadına uygun şekilde yapılması hususunda çaba sarf ediyoruz. Tüm hemşerilerimizin çalışmalarımıza destek vermelerini bekliyoruz” dedi.

2018 yılı kurbanlık kilogram satış fiyatlarını da belirlediklerini söyleyen Can, "Koyunun kilogram fiyatı 21 TL, keçinin kilogram fiyatı 20 TL ve büyük baş hayvanın kilogram fiyatını ise 20 TL olarak belirledik. İnşallah hem esnafımız için bereketli, hem de kurban kesecek vatandaşlarımız için hayırlı olur. Kurban satış yerleri ise Fevziçakmak Mahallesi Kuvva-i Milliye Parkı arkası, Bağlar Mahallesi İMKB Okulu yanı, Şehitlertepesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzeri, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Evleri arkası ve Kavaklı Mahallesi Cem Evi Civarı Hayvan Pazarı’nda kurulacaktır. Ayrıca belediyemizce ücretsiz olarak kurban kesimlerimizi Belediye Mezbahanesinde, Gaziler Mahallesi Mavi Bulvar üzeri Belediye Dershanesi yanında ve Şehitishak Mahallesi Turkuaz Kapalı Semt Pazarı arkasına kuracağımız yerlerde gerçekleştireceğiz. Bu münasebetle vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını şimdiden kutluyor. Sağlık ve huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.