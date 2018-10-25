Tarsus'ta okul kantin ve yemekhanelerine denetim

Mersin'in Tarsus ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve yemekhanelerini denetledi.

Okullara yemek temin eden yemek firmaları, mevcut hijyen koşullarının iyileştirilmesi, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğu ve muhafazası konularında denetleme ve bilgilendirme yapan ekipler, yapılan denetimler neticesinde işletme sahiplerine eksiklikler konusunda uyarıda bulunarak, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, okul kantin ve yemekhanelerinden faydalanan öğrencilerin sağlığını korumak, gözetmek ve sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla eğitim - öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı iş yerlerinden alışveriş yapmaları konusunda denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edileceğini bildirdi.