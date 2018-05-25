Tarsus’ta Ramazan güzelliği mahallelerde devam ediyor

Yeşilyurt Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında ilahi sanatçısı Hasan Önal’ın söylediği ilahilerle ve sema gösterisinin ardından okunan ezan ve dualardan sonra oruçlar açıldı.

Verilen ikramların hayırlara vesile olmasını dileyen Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Muhammet Kaçar yapılan duaların kabul olmasını diledi.

Muhtar Kaçar, “Bu manevi atmosferi birlik ve beraberlik içerisinde yaşatan Belediye Başkanımız Şevket Can Bey’e, mahalle adına ve kendi adıma teşekkür ediyorum, bizi mutlu etmiştir’’ dedi.

İftar programlarını değişik mahallelerde yapmanın daha güzel olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can da vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Başkan Can, “1994 yılından bugüne kadar Burhanettin başkanımızın başlatmış olduğu iftar programlarına biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceden Hz. Danyal meydanında bu iftar programlarını bir ay boyunca sabit bir şekilde düzenliyorduk. Bu sene muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla ve mesai arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz araştırma sonucunda, bu iftar programlarımızı mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte yapmanın daha güzel olacağının kanaatine vardık ve bu sene bütün iftar programlarımızı 2-3 mahallemizi birleştirerek bugün olduğu gibi iftar programımızı vatandaşlarımızla yani sizlerle birlikte yapıyoruz. Bu vesileyle Ramazan ayını ve tutmuş olduğumuz oruçlarımızı Cenab-ı Allah kabul eylesin. Ülkemizi, milletimizi, memleketimizi, bizlere, ailemize ve İslam alemine bu mübarek ay hayırlar getirsin’’ ifadesini kullandı.

Yeşilyurt mahallesinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara değinen Belediye Başkanı Şevket Can, “Pazar yeri isteği oldu. Kıymetli hemşehrilerim şu anki Ömer Halis Demir İmam Hatip Okulu’nun arkasındaki boş arsa bize ait değildi. Gücükler Vakfına aitti. Belediyemiz Gücükler Vakfı’yla trampa ve takas işlemlerini gerçekleştirerek bu okulun arkasındaki arsa belediyemize geçti. İnşallah Fethi Çevikaslan Spor Kompleksi ile birlikte bu pazar yerine de arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Yalnız biz buraya sadece pazar yeri yapmak istemiyoruz. Bir spor kompleksi yapmak istiyoruz. Proje biraz zaman alacak. İnşallah Cenab-ı Allah’ın izniyle, sizlerin duası ve desteğiyle ikinci döneme spor kompleksiyle birlikte yapacağım. Bununla beraber buradaki vakıf binaları, yani Yeşilyurt siteleri, belediye ve vakıfla ilgili yıllarca sıkıntı devam ediyordu. Biz vakıf yetkilileriyle görüştük. Bu projeyi ve buradaki sıkıntıyı vatandaşlarımıza gidermek için belediye olarak ne üzerimize düşüyorsa yapıyoruz. Buradan Yeşilyurt Mahalle ve site sakinlerine şunu söylüyorum vakıf yetkilisi, mimarı projeyi tadilat ettiği an Yeşilyurt sitesinin sıkıntısını da belediye olarak çözeceğim. Hürriyet Mahallemizin belirli bir kısmını kentsel dönüşüme dahil ettik. Hürriyet mahallemizin belirli bir kısmı da yenilenecek. Bizim çalışmakla ilgili Allah’a çok şükür bir sıkıntımız yok Tarsus’umuzda şehir içerisinde 45 mahallemiz, 129 tane köyümüz, kapanan 5 tane beldemizle birlikte Tarsus Belediyesi olarak 19 tane mahalleye hizmet ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Cenab-ı Allah Ülkemizde ezanlarımızı susturmasın, bayrağımız indirmesin, hepimizin tutmuş olduğu oruçları kabul etsin’’ şeklinde konuştu.