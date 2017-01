Tarsus’ta “Sende bir fazla, onda bir eksik” kardeşlik projesi

Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi, “Sende bir fazla, onda bir eksik” sloganı ile kardeşlik projesini hayata geçiriyor.

Belediye Başkanı Şevket Can, kullanılmayan ev eşyalarını toplayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracaklarını belirterek çok önemli bir projeye imza atacaklarını söyledi. Can, “İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve zor günlerinde yanlarında olmak adına “Sende bir fazla, onda bir eksik” sloganı ile bu kardeşlik projesini hayata geçiriyoruz. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ve halen devam eden Sosyal Market ve Paylaşım Kutuları aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileye köprü olduk. Vatandaşlarımızın teveccühü için teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni sosyal proje ile Tarsusluların arasında gönül köprüsü oluşturacaklarını ifade eden Can, şöyle devam etti:

“Hayata geçireceğimiz bu sosyal proje ile vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir haldeki buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat, yatak-baza, yorgan-battaniye, soba-ısıtıcı, ocak, halı ve televizyon gibi eşyalarını evlerinden alacağız. Belediyemize müracaat eden veya yangın, sel gibi doğal afet durumlarında müracaat beklenmeksizin belediyemiz şefkat ekibi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin hangi eşyaya ihtiyacı olduğu evinde tespit edilip, ihtiyaç sahibi aileye bu eşyalar ihtiyaçları ölçüsünde teslim edilecek. Eşyalar teslim edildikten sonra bu bilgi ihtiyaç sahibinin kimliği gizli kalmak şartı ile SMS yolu ile veya telefonla eşya verenlere bildirilecek. Bu projedeki amacımız şehrimizde yaşayan insanlarımız arasında bir gönül köprüsü kurmak ve tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürmektir. Vatandaşlarımız projemiz ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ait 0324 616 25 15-1240 (Dahili) telefon numarasından bilgi alabilirler.”