Tarsus’ta "Sevgili Şarkılar" konseri

Şelale Karacaoğlan Parkı’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Şevket Can, yaz dönemi boyunca bu tür aktivitelerin devam edeceğini söyledi. Başkan Can, “Belediye olarak her platformda da söylediğim gibi bizlerin görevi sadece yol yapmak, park yapmak değil. Belediyecilik yediden yetmişe, doğumdan ölüme her evrede lazım. Biz de Tarsus’ta yaşayan 336 bin insanımızın Belediye Başkanı olmak için mücadele ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla artık Tarsus’taki bütün hemşerilerimiz, vatandaşlarımız bizim ayrım yapmadan ayırmadan sosyal ve kültürel alanlarda hizmetlerimizin yanında ve bütün etkinliklerimizde sağolsunlar bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu, yaz akşamları adı altında her hafta Çarşamba günü Tarsus’umuzun değişik mahallelerinde değişik parklarında böyle şehrimizde bulunan musiki derneklerimizle veya yerel sanatçılarımızla birlikte sizlere güzel bir müzik dinletisi sunmaya devam edeceğiz. Bunun ilkini burada başlattık, diğer hafta da diğer bir mahallemizde devam edecek. Geçtiğimiz sene genelde mahallelerimizde yaz şenlikleri adı altında yapmıştık. Bu yıl ise musiki derneklerimizle bu programı başlatmış bulunuyoruz. İnşallah bütün hemşerilerimizle birlikte güzel bir akşam geçirmemizi ve mutlu olmanızı temenni ediyorum. Bu vesile ile İnleyen Nağmeler Musıki derneğine, başkanına ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Tarsus İnleyen Nağmeler Musıki Derneği’nin “Sevgili Şarkılar” adı altında verdiği konserde koro şefi Mehmet Tevfik Utku’nun idaresinde 17 sevilen parça seslendirildi.

Program sonunda ayakta alkışlanan sanatçıları Başkan Can tebrik etti. Başkan Can, dernek başkanı Feryal Soydan Bulut’a çiçek takdim etti.