Tarsus’ta Terliktepe Camisi’nin temeli atıldı

Törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, İlçe Müftüsü Hayri Erenay, oda ve dernek başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Böğrüeğri Mahalle Muhtarı Mustafa Sayılı, mahallelerine yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Böğrüeğri Mahallesi Terliktepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kerim Ateş ise, Belediye öncülüğünde dernek olan mahallelerine yeni bir cami kazandıracaklarını, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Şevket Can’a teşekkür ettiğini söyledi.

Her hafta bir hizmeti hayata geçirmeni mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsusluların duasına talip olduklarını söyledi.

Güzel imece usulü ile camiyi yapacaklarının altını çizen Başkan Can, “Böğrüeğri Mahallemizi geçen yıl ziyaret ettim. Yapmış olduğum ziyarette, şu anki cami yeriyle ilgili mahalle sakinlerinden büyük bir istek ve talep geldi. Projesini Tarsus Belediyesi olarak bizler yaptırdık. Köylerimizle de ilgili Belediyemiz olarak bir prensip kararı aldık. Köylerimizde cami isteği varsa Tarsus Belediyesi olarak bizler projeyi çizdiriyoruz. Betonunu Tarsus Belediyesi olarak bizler veriyoruz ve aynı zamanda kazı çalışmasını Tarsus Belediyesi olarak bizler yaptırıyoruz. Bu şekilde yaptığımız görüşmeler sonrasında sağolsun Kerim Ateş bey ve dernek yöneticilerine hepinizin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Bu işe talip olduklarını bu işi imece usulüyle çözebileceklerini ve bu camiyi yaptırabileceklerini belirtmişlerdi. Besmeleyi çektiler ve şu anda bu cami temelini atma aşamasına geldik. Biraz önce minare yapılacağını da ben buradan duydum. Sağolsun Ahmet Çimen bey de minaresini yapacak. Bizde Belediye olarak katkımızı da esirgemeyeceğiz. Bu camimiz inşallah bir yıl içerisinde ibadete açılır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak cami ve okullara gereken desteği her zaman verdiklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, burada güzel bir dayanışma ile cami yapıldığını söyledi.

Başkan Kocamaz, “Şunu herkesin bilmesi lazım ki, bizler 1994 yılından bu yana bu tür hizmetlere yasal olmasa da o dönemde şimdi yasal hale geldi ama her zaman destek verdik. Tarsus’ta ben göreve geldiğimde 18 cami vardı şu anda 80’in üzerinde cami var. Dolayısıyla bundan sonra iş biraz daha kolaylaştı, gelip artık camiye yardım ettin diye müfettişler hesap soramayacak. Onun için bizde Mersin genelinde camilere okullara çok büyük destekler veriyoruz. Şu ana kadar 200’ün üzerinde okula destek vermişiz. Ya tamiratını yapmışız ya boyasını ya da tadilatını yapmışız, bunu yanında 170 küsur camiye bakım yaptırmışız ama bunun dışında Mersin genelinde camilerin temizlik ve bakımını Büyükşehir Belediyesi olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında şu anda Mersin İmam Hatip Lisesi yıkıldı bunu da Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu hizmetlere herkesin destek vermesini isteyen Başkan Kocamaz, “Bundan sonra da bu tür hizmetlerimiz devam edecek ama bu işe herkesin destek vermesi lazım bu sevaptan herkesin faydalanması lazım, biz bu destekleri verdikçe yeni yapılacak camiler için vatandaş ilk bize geliyor diyor ki ,bu camiyi yapın. Belediye gerçekten özveriyle kaynaklarını kısarak bu tür yatırımlarını yapıyor. Elbette bizlerde destek veririz ama bu konuda lütfen dernekler çalışsın, bu işe katkı koysun, insanlarımız bu sevaptan faydalansın ve Mersin’e yeni yeni camiler yapılsın. Bu camiler yapılırken imamlar da unutulmasın. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra kesilen kurban ve edilen duaların ardından caminin temeli atıldı.