Tarsus'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü adına propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, bölücü terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.Ç. (23) ve yine aynı suçlardan 10 yıl 8 ay hapis cezası olan V.Ç.'yi (22) Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametgahlarında yakaladı.

Gözaltına alınan N.Ç. ve V.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.