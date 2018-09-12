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Tarsus'ta terör örgütü propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü adına propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bölücü terör örgütü adına propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği, bölücü terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne üye olmak, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.Ç. (23) ve yine aynı suçlardan 10 yıl 8 ay hapis cezası olan V.Ç.'yi (22) Gazipaşa Mahallesi'ndeki ikametgahlarında yakaladı.


Gözaltına alınan N.Ç. ve V.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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