Tarsus'ta toplu konut hamlesi

Tarsus Belediyesi'nin “Tarsus'ta Ev'lenmeyen Kalmayacak” sloganıyla başlattığı 472 konutluk Belediye Konutları projesinin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Şevket Can, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bankaları aradan çıkartan bir ödeme planı sundu. Peşin ödemelerde yüzde 10 oranında indirim imkanı da sunduklarını belirtirken ön kayıt bedelinin ise yalnızca 1000 TL olacağının müjdesini verdi.

Aşırı talep olması durumunda gazi yakınlarına, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine ve de evi olmayan vatandaşlara öncelik tanınacağını, bu projede hakkaniyetten bir an olsun ayrılmayacaklarını vurgulayan Can, seramikten betona, her malzemenin en kalitelisinin kullanılacağının da altını çizdi.

Çevre düzenlemesini Tarsus Belediyesi olarak bizzat yapacaklarını söyleyen Başkan Can, kurada daire alma hakkı elde edemeyen vatandaşların yatırdıkları ön kayıt bedelini iade edeceklerini de belirtti. Can, “Müracaat edenlerin içerisinde anne ve babası yada çocuğu engelli olanlara, anne babası yada çocuğu gazi olanlara, emekli olup konut sahibi olmadığını belgeleyenlere, emekli olmayıp konut sahibi olmadığını belgeleyenlere öncelik verilecek, belirlenecek kontenjan oranında kuraya tabi olmayacaklardır. Müracaat formu, ön kayıt sözleşmesi ve elimizdeki broşür bir dosya içerisine konularak vatandaşlarımıza verilecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise yaptığı konuşmada, “Tarsus 330 bin nüfuslu ve böyle kaliteli bir toplu konuta ihtiyacımız olduğu görülüyor. Belediyemiz külfetli bir işe girişti. Parasal değeri yok, kar amaçlı değil. Belediye başkanımız ev almak isteyenlere böyle kaliteli ve örnek bir yapılaşma olan bir hizmet sunuyor. Bugün böyle bir projeye ‘Bismillah' dedik. Tüm Tarsus halkımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Belediye Konutları 3 adet zemin+16 katlı, 5 adet zemin+13 katlı toplam 8 adet blok yapılacak olup, bloklardan biri 3+1 (160m2) diğer 7 tanesi 2+1 120 m2'lik dairelerden oluşuyor. Bu parseller üzerinde toplam 64 adet 3+1, 388 adet 2+1 daire bulunuyor. Yine blokların zemin katlarında daire olarak kullanılacak yerler 85 metrekare brüt alana sahip ve 2+1 dairelerden oluşuyor, toplamda 20 tane zemin kat daire bulunuyor.

5 Kasım 2018 tarihinden itibaren Belediye Tesisleri Beyaz Ev'de kayıtlar alınacak.