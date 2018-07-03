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03 Temmuz 2018 15:01

Tarsus’ta trafiği nefes aldıracak köprü projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak ve Tozkoparan mahallelerini Berdan nehri üzerinden birbirine bağlayan dört şeritli modern köprü yapımına başlanıldı.

Tarsus’ta trafiği nefes aldıracak köprü projesi

03 Temmuz 2018 15:01


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Fevzi Çakmak ve Tozkoparan mahallerini birbirine bağlayacak olan Fevzi Çakmak Köprüsü, 73 metre uzunluğunda olup genişliği ise 20 metre olacak. Aralıksız devam eden çalışmalar sonucunda Köprünün inşası yüzde 65 oranında tamamlandı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yeni köprü ile ilgili konuşan Fevzi Çakmak Mahalle muhtarı Mehmet Reşit Okumuş, yapılan köprünün mahalleye nefes aldıracağını söyledi. Okumuş, "Eski köprü mahallemizde trafik akışını sağlayamıyordu şuan yeni köprünün çalışmaları devam ediyor. Yapım aşamasında olan yeni köprü dört şeritten oluşuyor. Yeni köprü mahallemize nefes aldıracak" dedi.


Tozkoparan Mahalle Muhtarı Ali İhsan ise "Yeni köprü hizmeti mahallemizin trafiğini rahatlatacaktır. Yeni köprü ve Berdan Projesi mahallemiz adına güzel bir yatırımdır. Mahallemiz bu proje sayesinde çok güzel görünüm sahibi olacak, güzel parklar yapılacak" ifadelerini kullandı.




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