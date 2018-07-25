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25 Temmuz 2018 12:02

Tarsus’ta trafik kazaları: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi öldü.

Tarsus’ta trafik kazaları: 2 ölü, 2 yaralı

25 Temmuz 2018 12:02


Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Adana istikametinde 33 EMN 46 plakalı otomobil seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucunda yolun orta kısmındaki refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Mithat Balcı ve Nurettin Bartan itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Araçta bulunan 19 yaşındaki Samet Ataş kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aracı kimin kullandığı tespit edilemedi.


Taşobası Mahallesi’nden geçen eski Ankara yolunun Taşobası - Tarsus istikameti 25. kilometresindeki kazada da H.K.’nin kullandığı 55 ZA 331 plakalı traktör, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Abdulkerim Babuşoğlu’na çarptı.


Küçük çocuk kaza yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri traktör sürücüsünü gözaltına aldı.




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