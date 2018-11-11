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Tarsus'ta trafik kazası: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, sabah saat 05.45 sıralarında Pozantı Tarsus TEM otoyolu bir dinlenme tesisi yakınlarında İ.E.'nin kullandığı 31 ZK 031 plakalı pikap, aynı yönde giden K.P. yönetimindeki 03 FZ 947 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada İ.E.'nin yanında bulunan O.E. ve adı tespit edilemeyen kişi hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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