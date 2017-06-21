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21 Haziran 2017 17:37

Tarsus’ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Tarsus’ta trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

21 Haziran 2017 17:37


Kaza, TEM Otoyolu Karakütük mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; TEM Otoyolu’nda Tarsus istikametine seyreden içinde 2’si çocuk toplam 6 kişinin bulunduğu 38 NP 007 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Suat Ataman, eşi Derya Ataman ve çocukları Gülten Ataman olay yerinde yaşamlarını yitirirken, İsmail A., Enes B. ve Servan A. yaralandı. Yaralılar Tarsus’taki hastanelere kaldırıldı.


Kazanın ardından yapılan kontrolde otomobilin hız kadranının 120’de takılı olduğu tutanaklara yansıdı.


Kazanın meydana geldiği noktada Jandarma ve Trafik ekipleri önlem alırken trafik akışı tel şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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