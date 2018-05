Tarsus’ta Traktör Pazarı açıldı

Tarsus’a ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Tarsus Traktörcüler Sitesi Başkanı Ali Gökmen, bugün çok mutlu olduklarını söyledi. Gökmen, “Kurulan bu traktör pazarı Çukurova’nın ilk pazarı olma özelliğini taşıyor. Köylülerimiz, çiftçilerimiz kendi traktörlerini kendileri rahatça satabilecek. Bu ayrıca şehrimize de gelen ziyaretçi sayısını arttıracak. Bugün çok mutlu ve sevinçliyiz. Şevket Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Tarsus’un ekonomisinin kalkındırma için yerel yönetim olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, traktör pazarının kente katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Can, “Bugün burada örnek bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Çiftçilerimize ve tarıma her türlü desteğin bilincinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Traktörcüler sitesi birçok şehrimizde mevcut ama planladığımız şekilde bir Pazar mevcut değil. Her Pazartesi kurulacak olan pazarımıza, gerek Çukurova il ve ilçelerinden gerekse diğer il ve ilçelerden bir çok ziyaretçi geleceğine inanıyorum. Şehrimize ziyaretçi gelecek ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Şehrimize bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Traktörcüler pazarının marka olması için elimizden geleni yapacağız. Bize bu konuda desteğini esirgemeyen traktörcüler sitesinin her bir üyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Ortak payda Tarsus etrafından hareket ettiklerini kaydeden Başkan Can, “Ortak payda etrafında bütün kurum ve kuruluşlarla çalışmaya devam ediyoruz edeceğiz. Bu ve buna benzer çalışmalarla Tarsus’umuzu bölgenin cazibe merkezi yapacağız. Buranın yaşaması için hepimize görevler düşüyor. İlk günkü aşk ve heyecanla her pazartesi günü bütün esnaflarımızın da burada olmasını ben rica ediyorum. Bunu yapmaktan ziyade yaşatabilmek daha önemli. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Şehrimize ekonomik olarak girdi sağlanması gerekiyor. Şehrimiz 54 ilden büyük bir nüfusa sahip. Yıllarca Adana ve Mersin’in arasında olmanın hep şansızlığını yaşadık. Ama ben inanıyorum ki birlikte yakaladığımız çalışma azmimizle bu şansızlığımızı şansa çevirebiliriz. Bunun için bütün hemşehrilerimize görev düşüyor. Kalkınmanın yolu ekonomiden geçer. Birinci önceliğimiz kazandığımız parayı şehrimizde harcamamız gerekiyor. İkinci hedefimiz ise şehrimize dışarıdan para girişini sağlamaktır. Dıştan para girişini sağlamak için traktörcüler pazarı gibi, canlı hayvan pazarı gibi, hanımeli pazarı gibi etkinliklerle Tarsusumuzun ziyaret edilebilirliğini arttırmamız gerekiyor. Yaptığımız projelerimizin üzerine yapacaklarımızda geldiği zaman ben inanıyorum Çukurova’nın cazibe merkezi, parlayan yıldızı Tarsus olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu pazarın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualarla Traktör Pazarı kurdele kesimiyle hizmet açıldı.