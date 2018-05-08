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08 Mayıs 2018 16:37

Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2018 16:37


Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Takip Tim personelince alınan bir duyum sonucunda, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ve Narkotik köpek unsuru ile birlikte Tarsus kırsalında bir mahallede ikamet eden H.D. isimli şahsın evinde ve bahçesinde yapılan aramada 31 kök kenevir bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm. tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet 7.65 tabanca fişeği ele geçirildi.


Tarsus Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen kenevir, kubar esrar ve tabancaya el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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