Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 15’i tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 15'i tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde bir haftalık yaptığı çalışmalarda 25 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 25 kişiden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerin yaptığı aramalarda ele geçirilen, 6 gram esrar, 89 adet uyuşturucu hap, 95 gram uyuşturucu marihuana maddesine ise el konuldu.