Tarsus'ta uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçe son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 28 kişiden 16'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Barbaros ve Öğretmenler Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada, 8,38 gram eroin, 195,78 gram esrar, 202 adet hap, 3 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 37, 55 gram skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca yakalaması olan 28 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi adli kontrol serbest kalırken, 16 kişi tutuklandı.