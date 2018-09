Tarsus’ta yapımı tamamlanan hizmetler törenle açıldı

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus’ta açılış serisine başlayacaklarının altını çizerek, göreve geldikleri günden bu güne kadar 37 açılış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Can, “2014 yerel seçimlerinden önce Tarsus’umuz Belediye olarak 45 mahalleden sorumluyduk. Büyükşehir yasasıyla birlikte sorumluluk alanımız çoğaldı. Tarsus’umuza bağlı bulunan 129 köyümüz, kapanan 5 beldemiz de dahil olmak üzere toplam sorumluluk alanımız 179 mahalleye çıktı. Daha önceden 45 mahalleye hizmet götürüyorduk şu anda 179 mahalleye hizmet götürmeye başladık” diye konuştu.

Başkan Can, “Belediyeciliğin dokunmak, hissetmek olduğunu vurgulayarak, “Doğduğum büyüdüğüm şehre hizmet etme imkanı verdiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Bu düşünceyle çalışıyoruz ve böylede devam edeceğiz. Cenab-ı Allah’ın izniyle sizlerin duası ve desteğiyle Ocak ayına kadar her hafta bir mahallemizde açılışımız ya da her hafta bir mahallemizde temel atma merasimimiz olacak. Bazı haftalarda bir haftada 2 tanede olabilir. Her zaman dediğim gibi bizim görevimiz sadece yol yapmak park yapmak değil. Şehrimizde yaşayan bütün insanlarımızın huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Allah birlikteliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da, 1994 yılından bu yana hizmet etmenin şerefini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“ Geçmişte Tarsus Belediyesinde görev yaparken aslında yasalara aykırı bir şekilde gizli saklı Güleğe destek veriyorduk. O günden bu yana Gülek Belediyemiz, Tarsus Belediyemizle birlikte Güleğimizde birçok hizmete imza attı. Büyükşehir yasası ile birlikte Gülek Tarsus’umuzun bir mahallesi haline geldi. Hizmetler kesintisiz olarak gelmeye devam ediyor. Çok şükür Tarsus çok mesafeler kat etti. 2014 yılında bayrağı değerli kardeşim Şevket Can Bey’e teslim ettik. Çok şükür gözümüz arkada değil. Hizmet kervanı kesintisi bir şekilde devam ediyor. Ben geçmişte 17 yıl Şevket Bey’le birlikte çalışmıştım. Hizmeti aynı şekilde aynı şevk ve heyecanla sürdürdüğü için kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisler Güleğimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve edilen dualar eşliğinde tesisin açılış kurdelesi kesildi. Program yerel sanatçı Alice ve ardından sahne alan Ahmet Şafak’ın söylediği şarkılarla son buldu.