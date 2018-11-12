Tarsus'ta Yılan Balığı Yakalama Yarışması

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ve Tarsus Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği (TASOBDER) işbirliğiyle 5. Yılan Balığı Yakalama Yarışması düzenlendi.

Hafta sonu Baharlı Mahallesi'nde düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinden toplamda 150 kişi katıldı.

5 bin TL ödüllü yarışma sonunda derece girenlere ödülleri Tarsus Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek tarafından verildi.

Şimşek, çekişmeli ve zevkli geçen yarışmaya katılan bütün yarışmacılara teşekkür etti.

TASOBDER Başkanı Serdar Eltutan, katılımcılara ve organizasyondan hiçbir desteği esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.