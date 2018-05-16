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16 Mayıs 2018 09:47

Tarsus’taki akaryakıt hırsızları yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde mazot hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, kaçmak isterken araçlarının lastikleri patlatılarak 600 litre mazot ve 120 litre benzinle birlikte yakalandı.

Tarsus’taki akaryakıt hırsızları yakalandı

16 Mayıs 2018 09:47


Mersin Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mersin’in Tarsus ilçesinde araçlardan mazot hırsızlığını engellemek amacıyla Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gelen istihbaratları değerlendiren ekipler, mazot hırsızlığı yapabileceği değerlendiren 2 şahsı takibe aldı.


Tarsus D-750 karayolu üzerinde şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, kaçmak isteyen şahısları araç lastiklerini patlatarak durdurmayı başardı. Şahısları gözaltına alan ekipler, araçta yaptığı aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 600 litre mazot ve 120 litre benzini ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.




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