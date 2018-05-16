Tarsus’taki akaryakıt hırsızları yakalandı

Mersin Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mersin’in Tarsus ilçesinde araçlardan mazot hırsızlığını engellemek amacıyla Tarsus Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda gelen istihbaratları değerlendiren ekipler, mazot hırsızlığı yapabileceği değerlendiren 2 şahsı takibe aldı.

Tarsus D-750 karayolu üzerinde şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, kaçmak isteyen şahısları araç lastiklerini patlatarak durdurmayı başardı. Şahısları gözaltına alan ekipler, araçta yaptığı aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 600 litre mazot ve 120 litre benzini ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahısların adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.