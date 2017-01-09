Tarsus’taki esrarengiz kazı Meclis gündemine taşındı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde yaklaşık 1,5 ay önce özel harekat polisleri gözetiminde başlatılan ve içeriği açıklanmayan esrarengiz kazı halen devam ederken, gizlilik kararı gerekçesiyle kazı alanına alınmayan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Kasım 2016 sonlarında Ankara’dan oluşturulan özel bir ekip, Tarsus 82 Evler Mahallesi’ndeki bir sokağın giriş ve çıkışını zırhlı polis araçlarıyla kapattı. Bazı cihazların da kullanıldığı kazıda, 24 saat esasına göre yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Bölgede, güvenlik önemleri üst düzeye çıkarılırken, evin damında kurulan kulübede özel harekat polisleri nöbet tutmayı sürdürüyor. Esrarengiz kazı konusunda yetkililer de bir açıklama yapmadı.

Kazının 2012 yılında Tarsus’ta, tarihi eser kaçakçılığı şebekelerini araştırırken öldürüldüğü iddia edilen polis memuru Mithat Erdal cinayeti ile ilgili olabileceği belirtiliyor. O yıl önce kendi tabancası ile vurulduğu açıklanan polis memuru Mithat Erdal’ı öldürdüğünü itiraf eden Hüseyin Yasak, yargılandığı Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yıl hapse çarptırılmıştı. Kazının polis memurunun öldürüldüğü bölgeye yakın ve sürekli definecilerle görüştüğü sokak olduğu ifade ediliyor.



“Kazı alanının özel harekat polisleri tarafından tutulduğunu ve kimsenin yaklaştırılmadığını tespit ettim”

Geçen hafta söz konusu eve giderek inceleme yapmak isteyen CHP’li Atıcı, görevliler tarafından kazı alanına alınmadı. Yetkililerin, kazı ile ilgili ‘gizlilik kararı’ olduğunu belirttikleri Atıcı, esrarengiz kazının halk arasında tedirginliğe neden olduğu gerekçesiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Atıcı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını istediği soru önergesinde, 82 Evler Mahallesi’nde bir evin bahçesinde yaklaşık 1,5 aydır süren esrarengiz bir kazı çalışması yapıldığının basına yansıdığını belirtti. Önergesinde, bölgede oturan vatandaşların konu ile ilgili sorunlarını dinlemek üzere yaptığı çalışmalarda, kazının yapıldığı sokak ve çevresinin özel harekat polisleri tarafından tutulduğunu ve kimsenin yaklaştırılmadığını bizzat tespit ettiğini kaydeden Atıcı, “Tarsus Müze Müdürlüğü, Tarsus Kaymakamlığı, Mersin Valisi ile yaptığım görüşmelerde, bölgede 5-6 yıl öncesine kadar yapılan kaçak kazılardan dolayı bir kurtarma kazısına ihtiyaç olduğu bilgisi verilmiştir. Bu amaçla özel bir ekibin 24 saat dışarı çıkmaksızın bütün ihtiyaçlarını kazı bölgesinde karşıladıkları mahalle sakinleri tarafından ifade edilmiştir” dedi.



“Vatandaşlarda ciddi tedirginlik var”

Esrarengiz kazı çalışmaları ile ilgili üst düzey güvenlik önlemleri alınması ve mahallede yaşayanlara bilgi verilmemesinin, vatandaşlar arasında ciddi tedirginliğe neden olduğunu vurgulayan Atıcı, “Kazı alanında Roma İmparatoru Dakyanus’a ait çok önemli hazineler bulunduğu ve Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait önemli eserler ve kalıntılar olduğu iddia edilmektedir. Bu sebeplerden çeşitli dönemlerde define aramaları yapıldığı, bu süreçte mafya hesaplaşmalarına bağlı cinayetler işlendiği iddiaları gündemdeki yerini korumaktadır” ifadelerini kullandı.

Atıcı, önergesinde, bölgede yaşayan vatandaşların huzuru ve güvenliği için Başbakan Yıldırım’dan şu soruların yanıtlarını istedi:

“Mersin Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi’nde, özel harekat polislerince bir tehlikeden korunacak kadar önemli, bölge milletvekili dahil herkesten gizlenen kazı çalışması devletin hangi kurumları tarafından ve hangi amaçla yapılmaktadır? Yapılmakta olan bu kazının gizliliği için herhangi bir mahkeme kararı var mıdır? Varsa hangi tarihte hangi mahkemeden alınmıştır? Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında hangi tarihi eserler çıkarılmıştır? Bu eserler şu an nerededir? Daha önce bu alanda kaçak olarak yapılan kazıların uluslararası bir boyutu tespit edilmiş midir? Bu bölgedeki kaçak kazı çalışmaları nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetlerin uluslararası boyutu var mıdır? Bu gizli kazı çalışması ne zaman tamamlanacaktır? Bu konuda kamuoyuna ne zaman doyurucu ve gerçek bilgi verilecektir?”