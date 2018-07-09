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09 Temmuz 2018 14:28

Tarsus’taki göletleri 10 bin sazan yavrusu bırakıldı

Mersin’in Tarsus ilçesindeki göletlere 10 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarsus’taki göletleri 10 bin sazan yavrusu bırakıldı

09 Temmuz 2018 14:28


Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi, amatör ve sportif su ürünleri avcılığının geliştirilmesi amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında, Tarsus’a 10 bin adet yavru sazan balığı tahsis edildi.


Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Ünitesi tarafından üretilerek, Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınan yavru sazan balıkları, Tarsus’ta bulunan Çavuşlu ve Piriömerli mahallelerindeki göletlere bırakıldı.




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