Tarsus'un lezzetleri görücüye çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri', ikinci gününde de Tarsus'un lezzetlerini vatandaşlarla buluşturmaya devam etti.

Kubat Paşa Medresesi önünde gerçekleştirilen 2. Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri'ne çok sayıda yerli ve yabancı gurme, şef, yazar ve usta katılım gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Kent Konseyi ve Tarsus Kent Konseyi işbirliği gerçekleştirilen etkinlik ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Gastronomi ve Araştırma Günleri sayesinde dünyaca ünlü gurmeler, Tarsus mutfağının yöresel lezzetlerinin tadına vardı. Kültürel olarak zengin bir yapıya sahip olan Tarsus'un yöresel lezzetlerini tanıtmayı hedefleyen Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri, kentte büyük ilgi uyandırdı. Gastronomi ve Araştırma Günleri sayesinde Tarsus mutfağının zenginlikleri ortaya çıkarılırken, tarihi güzellikler de tanıtıldı. Birçok ülkeden katılımcının olduğu, şeflerin, konunun uzmanı yazarların ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenlerin katıldığı etkinlik ile Tarsus mutfağının zenginlikleri gün yüzüne çıktı. Ziyaretçiler, Tarsus'un yöresel lezzetlerini yakından tanıma ve tatma imkânı buldu.

“Bu topraklar tanıtılmalı, bu toprakların değerleri yukarıya çıkarılmalı”

Feriye Lokantası İşletmecisi-Gastronomi Uzmanı Vedat Başaran, Tarsus Gastronomi ve Araştırma Günleri'nde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Mersin, Tarsus ve Çukurova dünyanın en önemli klimasına sahip, dünyanın en lezzetli ürünlerinin yetiştiği, deniz ile tarımın birleştiği önemli bir coğrafya. Buraya gelmek büyük bir keyif. Bu keyfi yaşamak için buradayız. Hareketin ve heyecanın geçen yıla göre daha da fazlalaştığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici” dedi.

Gurme-gazeteci ve yazar Veysel Kavrayan ise ellerinden geldiği kadar Mersin ve Tarsus mutfağını dünyaya tanıtıp ve yaymak için çaba göstereceklerini ifade ederek, “Davet edildiğim için öncelikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ediyorum. Mersin kadim bir memleket. Aslında Mersin Tarsus'tan doğan bir ilimiz. Şu anda tam olarak Çukurova'nın göbeğindeyiz. Buradaki kadim memleketlerin oluşturduğu kültürel yapılanmaların bugüne kadar gelen birleşimi ile oluşan bugün tattığımız yiyecekler aslında tüm Çukurova'ya ait bir kültürün eseri. Mersin'de yaşayan Mısırlı, Lübnanlı ve Beyrutlu gayrimüslim ailelerin getirdiği kültürlerle beraber oluşan bir mutfağı tadıyoruz. Herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.