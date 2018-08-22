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22 Ağustos 2018 14:58

Taşdan’dan araç sürücülerine şeker

Mersin’in Bozyazı ilçe Kaymakamı Hayatı Taşdan, ilçede bulunan güvenlik görevlileriyle bayramlaştı.

Taşdan’dan araç sürücülerine şeker

22 Ağustos 2018 14:58

Taşdan ayrıca uygulama noktasına giderek durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların da bayramını kutlayarak, şeker ikram etti.


İlk olarak İl Jandarma Komutanlığı’na giden Taşdan, komutanlık önünde İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Aykut Cengiz tarafından karşılandı. Burada bulunan askeri personel, er ve erbaşlarla tek tek tokalaşan Taşdan, bayramlarını kutladı.


Jandarmadaki bayramlaşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçen Taşdan’ı burada Anamur Emniyet Müdürü, Bozyazı Müdür Vekili Mehmet Güngör karşıladı. Taşdan, görevli polislerle bayramlaşarak, görevlerinde başarılar diledi. Bayramlaşmanın ardından Müdür Güngör ile D-400 karayolu üzerindeki uygulama noktasına geçen Taşdan, durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayarak, çikolata ikram etti.


Kurban Bayramı’nın Türkiye’ye, milletimize ve dünyaya huzur, barış ve refah getirmesi dileğinde bulunan Taşdan, bayramların, mutlulukların, acı ve kederlerin paylaşıldığı günler olduğunu vurguladı. Taşdan, "Bayramlar birlik, beraberlik, dostluk zamanlarıdır. Muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, fakir fukaranın yanında olunduğu, sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı müstesna günlerdir. Bu vesile ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel ve ailelerinin, ayrıca vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi.




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