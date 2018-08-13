Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar tarafından merakla beklenen Taşucu Kapalı Pazar Yerinin temeli kurban kesilerek atıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Kapalı Pazar Yeri projesiyle hem pazarcı esnafını mağdur etmeden, yasalara uygun bir alanda faaliyet göstermelerini istediklerini, hem de vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli koşullarda pazar ihtiyaçlarını yapmalarını sağladıklarını kaydetti. 2018 yılında artık pazarcılığın sokaklardan kalkması gerektiğine işaret eden Turgut, "Hem pazarcı esnafına yakışır hem de vatandaşlarımıza yakışır bir ortamda pazarcılığın yapılması gerekiyor. Bizde bu amaçla çalışmalarımıza başlayarak öncelikle Silifke ve Taşucu’nda birer tane kapalı Pazar yeri yapmayı planladık. Bu öncelikte ilk Taşucu Mahallemize nasip oluyor. İlk Pazar yerimizi burada yapmış oluyoruz. Şuan da 1850 m2’lik bir alana Pazar yerimizi kuruyoruz fakat Taşucu’nun her geçen gün gelişmesi elbette ileride bu pazar yerimizin yetersiz gelmesine neden olacaktır. Bundan dolayı bu pazar yerimizin hemen yan tarafında yer alan bazı arsaları da kamulaştırarak toplamda 5000 m2’lik bir pazar yeri alanımız olacak. Projeyi de etaplar halinde yaparak kısım kısım ilerliyoruz. İlerleyen zamanlarda bu pazar yerimizi 3000 m2’ye kadar genişletme şansımız olacak. İnşallah Taşucu’na daha yapacağımız çok güzel hizmetler olacak. Hepsini sırasıyla bir bir gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar görev süremiz içerisinde halkımıza verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getiriyoruz” dedi.