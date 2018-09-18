Taşucu'na 11 milyonluk yeni atıksu arıtma tesisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde inşa edilecek 11 milyon 480 bin liralık sözleşme bedelli Taşucu atıksu arıtma tesisi inşasına, yer teslimi yapılarak başlandı.

İlk kademede 2026 yılına kadar maksimum 7 bin 690 metreküp/gün, ikinci kademede ise maksimum 10 bin 970 metreküp/gün debi atıksu arıtacak şekilde dizayn edilecek tesis inşaatının tamamlanmasıyla atıksu kaynaklı çevre kirliliğini ortadan kaldırmak için önemli bir adım daha atılmış olacak. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, İlbank A.Ş. tarafından Taşucu Mahallesinde yapılmış olan kanalizasyon şebeke hattının deşarjının sağlanması amacıyla yaptıracağı azot ve fosfor giderimi sağlayacak ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, özel çevre koruma alanı içerisinde bulunan 9 bin 909 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olup, tesisin yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2 milyon lira hibe mali yardım ödeneği sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'e çevreci tesisler kazandırma noktasında önemli bir yatırımı daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Mersin'imizin geleceğini düşünerek attığımız adımlar sayesinde çevre kirliliği sorunlarına çözüm üretiyoruz. Mersin için sürekli yeni projeler geliştiren MESKİ Genel Müdürlüğümüz, Silifke ilçemiz Taşucu Mahallesine yeni bir atıksu arıtma tesisi kazandırmak için önemli bir dönemeci daha geride bıraktı. 11 milyon 480 bin lira sözleşme bedeli ile Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'ne modern bir atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Yapılacak yatırımın hem Silifke ilçemize hem de Mersinimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Akdeniz'in gelecek nesillere kirlilikten arındırılmış bir şekilde teslim etmek en büyük hedefimizdir” dedi.