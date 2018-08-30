Tatilciler Mersin sahillerini doldurdu

Ş. tarafından işletilen sahilleri doldurdu. Plajlara dahil edilen ek alan ve binlerce şezlong tatilcilere yetmezken, Mersin sahilleri yüzde 100 doluluk oranını aştı.

4 bin 500 şezlong ve 80 çadıra sığmadılar

Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı binlerce turistin tercihi yine Mersin sahilleri oldu. Mersin Büyükşehir Belediye şirketi Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından sahillerde sunulan kaliteli hizmet sayesinde plajlar yüzde 100 doluluk oranını aştı.

Kumkuyu plajında 400, Sultankoy’da 250, Yemişkumu’nda 750, Kızkalesi’nde bin 400, Yapraklıkoy’da 400, Susanoğlu’nda bin ve Kocahasanlı’da 300 şezlong ile 80 çadırı tamamen dolduran tatilciler, plajlara dahil edilen ek alanlar ve şezlonglara rağmen özellikle bayramın 2, 3 ve 4’üncü gününde yer bulamadı.

Büyükşehir Belediyesi sayesinde işgalcilerden tamamen temizlenen sahillerde 40 adet duş, tuvalet ve soyunma kabinlerinin yanı sıra, engelli vatandaşları da dikkate alarak hazırlanan 2 adet engelli plajı ve 10 adet engelli bireylerin kullanımına uygun tuvalet ve kabinler de tatil için Mersin’i seçenlerin hizmetine sunuldu.