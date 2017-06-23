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23 Haziran 2017 11:53

Tatlı ve şekerlemelerin fazlası zarar

Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görevli Diyetisyen Ayşe Şahika Nergiz, bayram tatlıları ve şekerlemelerin fazla tüketilmesinin sağlık açısından tehlikesine dikkat çekerek, “Aksi halde ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz” dedi.

Tatlı ve şekerlemelerin fazlası zarar

23 Haziran 2017 11:53


Bir aylık Ramazan’ın ardından bayram için evlerde tüm hazırlıklar başlarken, Diyetisyen Ayşe Şahika Nergiz, bayramda ikram edilen tatlı ve şekerlemelerden çok fazla tüketmenin büyük bir hata olduğunu söyledi. Nergiz, “Gerekirse ikramlara ‘hayır’ demekten çekinmeyin. Aksi halde ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Alacağınız kilolar da cabası” diye konuştu.


Nergiz, Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık ve iki öğün, hatta sahura kalkmayanlar için bir öğünlük beslenmenin ardından vücudun normale dönmesi için dikkatli olmak gerektiğini belirtti. Toplumumuzda bayramlarda misafirlere güzel ikramlarda bulunma alışkanlığının olduğunu ancak bunda bir sınır konulması gerektiğini kaydeden Ayşe Şahika Nergiz, “Ramazan sonrası aşırı beslenme ve ikramlarda aşırıya gitmek, birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bunların başında hazımsızlık, mide bulantısı, bağırsak rahatsızlıkları, nefes darlığı, şeker ve tansiyon yükselmesi geliyor” şeklinde konuştu.



Bayram kahvaltısına dikkat


Diyetisyen Nergiz, Ramazan sonrası sağlığa zarar veren hatalara düşülmemesi için bazı önerilerde bulundu:


“Bayram günü kahvaltınızda hamur işleri ve kızartmalar yerine yumurta, peynir çeşitleri, menemen, omlet, domates, salatalık gibi hafif gıdalar olmalı. Diğer öğünlerde de ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenilmeli. Tatlı ve şekerleme gibi, ikram edilen kahve ve çayda da aşırıya kaçılmamalı. Sahurdan dolayı kazanılan gece yeme alışkanlığını bastırmak için, geceleri meyve, süt ve yoğurt tüketin. Günde en az 2,5 litre su tüketmeye çalışın.”



Uzmanından ikram tarifi


Diyetisyen Ayşe Şahika Nergiz, bayramda misafirlere ikram etmek için Ramazan sonrası hafif olacak bir kek tarifi önerisinde bulundu.


Nergiz, yulaf kepeğinden havuçlu kekin yapılışını şöyle anlattı:


“Bal ve pekmezi sütün içinde koyup karıştırın. Ardından yumurtaları süte ekleyerek çırpın. Diğer malzemeleri de koyup iyice karışana kadar çırpın. Elde ettiğiniz karışımı, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kalıpta 15-20 dakika pişirin.”




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