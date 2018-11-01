Tavsiye üzerine ekti, normalden daha fazla verim aldı

Mersin'de 20 yıldır çitçilikle uğraşan ve bir tanıdığının tavsiyesi üzerine 3.5 dönümlük gül serasının içerisinde 320 kök papaya bitkisi eken Fatih Kaytancı, her ağaçtan 50 kilo meyve almayı hedeflediğini belirterek, "Bizim ürettiğimiz papaya meyvelerinin büyüklüğü, ana vatanı olan Güney Amerika'da bile yok. Orada, meyveler 1 kilo civarında olurken, bizde 1 meyve 4 kiloya kadar çıkabiliyor" dedi.

Mersin'de yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Fatih Kaytancı, Akdeniz ilçesine bağlı Bekirde Mahallesi'nde 20 yıldır serada gül üreticiliği yapıyor. Son yıllarda gül üreticiliğin maliyetlerinin artması sebebiyle alternatif ürünlere yönelen Kaytancı, bir tanıdığının tavsiyesi üzerine maliyeti düşük, ilaç kullanılmayan, işçiliği az olan bir ürün olması dolayısıyla "papaya" üretmeye karar verdi. Özellikle Meksika, Malezya ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerine yetişen papayanın Mersin iklimine de uygun olduğunu söyleyen Kaytancı, hem meyve hem de sebze olarak tüketilen papayanın 'kavun ağacı' olarak da bilindiğini ve kabuğunun sarı, yeşil, içinin de portakal renginde olduğunu kaydetti.

"Boyutunu görenler şaşırdı"

2017 yılında 3.5 dönümlük gül serası içerisine 320 kök papaya ektiğini aktaran Kaytancı, "Kasım aylarında ektiğimiz bitkiler, tam bir yıl sonra olgunlaşmaya başladı. Bitkileri bahçede görenler oldukça şaşırıyor. Bana bu bitkiyi tavsiye eden arkadaşlarım meyvelerin büyüklüğünü görünce hayret etti. Çünkü bu meyvenin ana vatanı olan Malezya'da bile bu kadar büyük olmadığını söyledi. Orada bu meyve 1 kilo ağırlığında olurken burada 4-5 kiloya kadar çıktı" ifadelerini kullandı.

"İthal ediliyordu, şimdi biz üretiyoruz"

Papayanın büyük marketler tarafından genellikle ithal edildiğini söyleyen Kaytancı, "Türkiye'de fazla yetiştiren olmadığı için bu bitki genellikle ithal ediliyor. Tüketim alışkanlığı, insanlar tadını aldıkça daha fazlalaşıyor. Bizde burada pazarlamamızı büyük marketler aracılığıyla yapıyoruz. Artık buradaki marketler ithal etmiyor bizden alıyor. Özellikle kasım aylarında hasata başlıyoruz. Meyveler irili ufaklı olduğu için hasat zamanı 2 ayı bulabiliyor. Ortalama 1 ağaçtan 50 kilo meyve alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Birçok hastalığa faydası var"

Papayanın sağlık açısından da birçok faydası olduğunu vurgulayan Kaytancı, "Papaya, insanların bağışıklık sistemlerini kuvvetlendiriyor, özellikle A, B, C, E vitamini bulundurması sebebiyle kalp krizi ve felç riskini asgariye indirdiğini, kan dolaşımındaki pırtılaşmayı engellediği, özellikle kolon kanserine engel olduğu biliniyor. Papaya bitkisi çok egzotik bir meyve. Özellikle dikenli incir tüketen vatandaşlarımız varsa onu andırıyor. Onun yanında 3-4 çeşit meyvenin tadını andırıyor. 20 dönümlük bir gül seram var. Bunları yavaş yavaş papaya bitkisine döndürmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaytancı, meyvenin tanesinin Türkiye'de 30 ile 50 TL arasında alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.