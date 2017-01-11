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11 Ocak 2017 13:24

Tece’deki Hobi Bahçesi’nin kura çekimi yapıldı

Tece’deki Hobi Bahçesi’nin kura çekimi yapıldı

11 Ocak 2017 13:24

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi’nin, Deniz Mahallesi’nde bulunan Gönüllü Evi’nin karşısında hayata geçirdiği 5’inci Hobi Bahçesi’nin kura çekimi yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği çekilişte, 29 vatandaş kurayla Hobi Bahçesi’ni kullanmaya hak kazandı.
Mezitli Belediyesi tarafından vatandaşların doğal ortamda tarım yapabilmeleri amacıyla hayata geçirilen Hobi Bahçesi projesi yaygınlaşıyor. Belediye, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hobi bahçelerinden 5’incisini Tece bölgesindeki Deniz Mahallesi’nde oluşturdu. Hobi bahçesini kullanacak vatandaşlar için kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Hobi Bahçesi projesine yaklaşık 200 vatandaş başvurdu. Tece Gönüllü Evi’nde gerçekleşen kura çekimini vatandaşlar kendi aralarında yaparken, her biri 50 metrekare olmak üzere toplamda 29 adet bahçe yeni sahiplerini buldu.
Kura çekilişinde bir konuşma yapan Başkan Tarhan, toplumsal hayata katılımın arttırılmasına önemli katkılar sunan projenin 6’ncısının Davultepe bölgesinde olacağını belirtti. Tarhan, "Hobi Bahçesi projesinin ilkine katılım çok fazla olunca bizler de ilçemizin çeşitli yerlerine yapma gereksinimi duyduk. Diğer bölgelerde yaptığımız bahçelerde, vatandaşlarımız bir aile gibi oldular. Kendi aralarında Hobi Bahçesi komşulukları kurdular. Birbirleriyle dayanışma içerisindeler ve hatta kısır günleri gibi çeşitli etkinlikler yapıp bizleri de davet ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.
İlçenin 6 ayrı noktasında toplamda 136 adet ’Hobi Bahçesi’nin aktif olarak kullanıldığını hatırlatan Tarhan, "İnsanlar kendi balkonlarında ve bahçelerinde toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Bunu göz önünde bulundurduk. Çok fazla toprağa uzak kalmadığımızı düşünsek de aslında farkına varmadan topraktan uzaklaşıyoruz. Hobi Bahçesi projesi de aslında çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor. Sebze ve meyve ihtiyaçlarını kendi elleriyle baktıkları bitkilerle karşılıyorlar. Projemizi ilçemizin çeşitli yerlerine yapmaya devam edeceğiz. Hobi Bahçesi ailesine katılan yeni vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.



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