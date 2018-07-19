Tedavi süreci ’Akıllı Uğraşlar Projesi’ ile devam edecek

Toros Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan AMATEM’de tıbbi tedavi gören hastaların rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projenin açılışına Vali Su’nun yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, proje paydaşı olan kurumların yetkilileri ve hastalar katıldı.

Proje Koordinatörü Psikolog Gökhan Tatlı, programda yaptığı konuşmada, “Her şey hastalarımızın voleybol oynayabilmek için voleybol filesi istemesiyle başladı" dedi.

Hastaların tıbbi tedavilerine yardımcı olmak, onların merkezde geçirdikleri süreyi daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini anlatan Tatlı, "Proje kapsamında bir yıl içinde hastanemizde tedavi gören 400 hastamıza yönelik iş atölyelerimizi oluşturduk. Hastalarımız merkezimizin bahçesinde eğitmenler eşliğinde spor yapacaklar. İlgisi olanlar müzik alanında eğitim alacaklar. Halk Eğitim Merkezinin sağlayacağı destek ile atölyelerimizde takı tasarım, çanak-çömlek yapımı gibi birçok alanda el becerilerini geliştirecekler. Oluşturduğumuz bahçemizde sebze yetiştirecekler. Hastalarımıza yönelik gezi, piknik ve müze gezileri organize edeceğiz” diye konuştu.

Bahçacı: "Bağımlık günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri"

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ise bağımlığın en büyük sağlık sorunlarından biri olduğuna değinerek, “Bağımlılık, günümüzde insanların, ailelerin ve sosyal hayatın en büyük sorunlarından biridir. Maalesef bu sorun her geçen gün çeşitlenerek ve artarak devam etmektedir. Devletimiz, bağımlılığın her türü ile mücadele etme, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılık konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme, koruma konusunda çok yoğun çalışma içerisindedir. Bağımlılık yapıcı unsurlardan birisi de madde bağımlılığıdır. Bağımlılık ile mücadele de aslolan, bağımlılık yapıcı unsurlara hiç başlamamaktır. Madde bağımlığı ile mücadele alanında, uygulamaya başlayacağımız ’Akıllı Uğraşlar Projesi’ ile merkezimizde tedavi gören 400 hastamızın sosyal hayata uyum sağlamalarına katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

" 400 hasta projemizin hedef kitlesini oluşturacak"

Madde bağımlılığında rehabilitasyon süreçlerinin, en az tıbbi tedaviler kadar hastaların iyileşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Projemizin amacı, Alkol ve Madde Bağımlığı Tedavi Merkezinde, günün yarısında boş kalan hastalarımız için rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesidir. Mersin Alkol ve Madde Bağımlığı Tedavi Merkezinde, bir yıl boyunca tedavi olacak 400 hasta projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Verilecek rehabilitasyon hizmetleri ile hastaların ilgileri ve eğitmenlerin yönlendirmeleri doğrultusunda, zamanı etkin biçimde kullanan, üretken, doğaya, insana ve kendilerine saygılı, birlikte yaşama kurallarına uyma kültürü gelişmiş, özerk ve mutlu bireyler olmalarını amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eski Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’nın destekleri ile geçtiğimiz yıl Mersin’de kurumlarının hazırladığı bir çok projenin destek almaya hak kazandığını hatırlatarak, "Yürüttüğümüz sosyal içerikli projeler ile ilimizde yaşayan dezavantajlı gruplarımızın, yaşadıkları sorunlar ile baş edebilmelerine ve sosyal uyumuna katkı sağladık. Buradan bu tür projelerin yürütülmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında oluşturulan spor sahaları ve atölyeler gezildi.