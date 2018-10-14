Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları denize salındı

Mersin'de faaliyette olan Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denize salındı.

Merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi 100. Yıl Parkı içerisinde 2010 yılında kurulan ve 2011 yılında hizmete giren Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon Bilgilendirme Merkezi, 7 yıldır nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta ve diğer deniz kaplumbağalarının tedavilerini gerçekleştiriyor. İnsan unsuru ya da dış etkenlerden dolayı yaralanan kaplumbağalar merkezde tedavi altına alınıyor. Bu kapsamda tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları, Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde düzenlenen törenle denize salındı.

"3 bin 408 deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi"

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdür Vekili Mustafa Kandırmış, Türkiye'deki 21 adet deniz kaplumbağası yuvalama alanından 4'ünün Mersin'de olduğunu belirterek, "Nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaları BERN, BARSELONA, CITES gibi uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız ile koruma altındadır. Bu kapsamda her yıl deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu olan 15 Mayıs 15 Eylül tarihleri arasında müdürlüğümüz elemanlarınca yuva koruma ve takip çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda kumsallar günlük olarak izlenmekte kaplumbağaları ve yaşam alanlarını tehdit edecek faktörler engellenmekte ya da giderici tedbirler alınmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla 2018 yılında Mersin kumsallarında 3 bin 408 deniz kaplumbağası yuvası tespit edilmiştir" dedi.

"Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağası denize salındı"

Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde bugüne kadar 46 hasta kaplumbağa girişi olduğunu vurgulayan Kandımış, "Bu kaplumbağalardan 26'sı tedavilerinin ardından denize geri salınmıştır. Merkezimizde şu anda 10 deniz kaplumbağası bulunmaktadır. Tedavisi tamamlanan 3 deniz kaplumbağasının daha denize geri salınımı gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezde çalışan personeller ve törene gelen öğrenciler sahile indi. Sahilde tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları tek tek denize bırakıldı. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanları olan denizle kavuşmasını onlarca Mersinli izledi.