TEGV Mersin Öğrenim Birimi çocukları yaz etkinliklerine bekliyor

3 haftalık 2 dönem halinde uygulanan yaz etkinliklerinde çocuklar hem geziyorlar hem oynuyorlar hem de okuyorlar. Etkinliklerle ilgili konuşan TEGV Mersin Öğrenim Birimi Sorumlusu Müberra Ateş, Türkiye’nin yarınları çocukların aydınlanacağına inandıklarını söyledi. TEGV’in 1995 yılından bugüne kadar 2 milyonun üstünde çocuğun eğitimine destek verdiğini vurgulayan Ateş, "Çocuklarımızın güzel bir çocukluk yaşamaları, yarınlara umutla bakmaları için ve aydınlık, gelişmiş, barış içinde bir ülkenin bireyleri olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. TEGV Mersin Öğrenim Birimi olarak da okul döneminde ödev ve sınavlardan yorulan çocuklarımıza eğlenirken öğrendikleri ’yaz etkinliklerini’ sunuyoruz. Cami Şerif Mahallesi’nde bulunan etkinlik noktamızda, haftanın dört günü deney, belgesel, ülke ve bahçe oyunları gibi farklı alanlarda etkinlikler yaparken cuma günleri de çocuklarımızın yaşadıkları şehri daha yakından tanımaları için çevre gezileri yapıyoruz. Bu yılda bu tür etkinliklerle çocukların hem gezmesini hem öğrenmelerini sağlayacağız. Bütün çocuklarımızı bu yılda yaz etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

TEGV’in sadece çocukları sevindirmediğini ifade eden Ateş, "Çocuklarımızın yanında gelen anne ve büyük annelerde seviniyor. Onlarda gezi programına katılarak çocuklarla birlikte geziyorlar. Etkinliklerimiz okullar kapanınca başlayacak. Çocuklarımızla birlikte ailelerimizi de aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu.