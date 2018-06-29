TEGV Mersin’de ’Renkli Kalemler’ etkinliği

TEGV Mersin Öğrenim Birimi tarafından yapılan etkinlikte, ilkokul öğrencileri gazete çıkardı. Çıkarılan gazetenin tanıtımı ve sergi açılışı için düzenlenen etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, TEGV Mersin Öğrenim Birimi sorumlusu Müberra Ateş ile öğrenciler ve veliler katıldı. Burada konuşan Başkan Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediyesi olarak eğitim gönüllüleri vakfı ile işbirliği içerisinde çok farkı etkinliklerde birlikte olduklarını söyledi. İlçede belediye olarak eğitime ciddi katkı sağladıklarını kaydeden Pamuk, "Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki eğitimde sadece kamu kurum ve kuruluşların katkısı yeterli değil, aynı zamanda tüm sivil toplum örgütlerinin eğitime katkı sağlaması çok önemli. Bu birliktelik ve işbirliği eğitimin gerek kalitesinin artırılması gerekse sevgili gençlerimize ve çocuklarımıza iyi bir eğitimin sağlanması noktasında çok önemli katkı sağlayacak. O nedenle sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak da bundan sonra bu işbirliğini devam ettirmek istiyoruz. Bu güzel etkinliği organize eden ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız" dedi.

Eğitim dostu Faik Burakgazi ise Akdeniz Belediyesi’ne minnet borçlarının olduğunu ifade ederek, "İlk günden beri hep yanımızda oldular. Hep deriz ya bugünün çocukları yarının büyükleri diye. Çocuklarımıza bugünden yatırım yaparsak yarın rahat ederiz. Türkiye’nin de bu alanda çabaları var. Yerelde sivil toplum kuruluşlarının bu alanda önemli fonksiyonları ve görevleri var. Biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hatta bizden eğitim alan çocuklarımız ve gençlerimiz şimdi bize gönüllü olarak da çalışıyorlar. Bu duvara ve bu çalışmaya bir tuğla koyan herkesten Allah razı olsun, hepinize minnettarız" ifadelerini kullandı.

TEGV Mersin Öğrenim Birimi sorumlusu Müberra Ateş de Başkan Pamuk’a teşekkür ederek, "12 haftanın sonunda verdiğimiz emeklerden sonra bu gazeteyi çıkardık. Emeği geçen proje gönüllüleri Ender ve Cuma’ya çok çok teşekkür ederim. Yine çocukları 12 hafta boyunca bizlere taşıyan velilere çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir gazete çıktı. Yanımızda olun, bize destek olun ve bugünün tadını çıkarın. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Renkli Kalemler gazetesinin hem grafik tasarımında hem de arka planda çocuklara destek olan ve projenin gazetecilik koçluğunu yapan Çukurova Gazetesi Muhabiri Gencay Olcan ise proje yer aldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini vurgulayarak, "Çocuklarla birlikte olup bu heyecana ve ruha ortak olduğum için çok mutluyum. Başta TEGV ve proje gönüllüleri olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.