Tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlayarak rekor kırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye personeli, 1 dakikada tek ayakla 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırdı.

Belediyenin makine ikmal bölümünde çalışan Ali Polat (49), tek ayakla bir dakikada 252 kez zıplayıp, dünya rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.

İp merakının çocukluğundan beri olduğunu söyleyen Polat, "Çocukluğumdan beridir atlarım ama bazen değişik sporlarla da ilgilendiğim için ara sıra ara vermek zorunda kalıyorduk. Sonraki zamanlarda Guinness'te gözüme çarptı. Bayağı bir yarışmalar oluyordu. Baktım oradaki yarışanlardan iyiyim. Rakipler benim atladığım kadar atlayamıyor. Sonra o işe kalkıştık. Başarılı oldum. İyi oldu. Rakipleri hep geçtik. Guinness bizden geçen sene 250 tane istedi, biz 230 tane yapabiliyorduk. O zaman bile bana yetişen yoktu ama Guinness'in koyduğu bir sınır vardı. Onu aşmak için bir senedir uğraşıyoruz. Bu konuda Tarsus Belediyesi çok destek oldu. Bu sene başardık. Guinness 250 istiyordu. Biz de bir dakikada tek ayak iple atlayarak 252 adet yapıp videosunu Guinness'e gönderdik. Onaylandı, mutluyum" dedi.

Kendisine en yakın rakibin 1 dakikada tek ayak üstünde 220 kez atladığını belirten Polat, "En yakın rakibimize 32 tane fark atmış durumdayız şu an. Bana her konuda yardımcı olan Tarsus Belediye Başkanımız Şevket Can, müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarım hepsi yardımcı oldu, sağ olsunlar" dedi.