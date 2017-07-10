Tekli: "15 Temmuz süreci sanayiciyi olumsuz etkilemedi"

15 Temmuzla ilgili açıklama yapan Başkan Tekli, Türk sanayicisinin istikrardan yana olduğunu vurgulayarak, "Bizler ülkemizde yaşanan tüm sorunlara rağmen üretim, ihracat ve istihdam oranlarını yukarı çekmekten yanayız. Bu anlamda da 15 Temmuz günü yaşanan kanlı darbe girişimi sonrasında bile ülkemize olan güvenimizi yitirmeden çalışmalarımıza devam ettik. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olacağına olan inancımızı yitirmeden, Türk sanayicileri olarak ülkemize olan sonsuz güvenimizi sahaya yansıtarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.