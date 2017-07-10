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10 Temmuz 2017 12:48

Tekli: "15 Temmuz süreci sanayiciyi olumsuz etkilemedi"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, 15 Temmuz sürecinin sanayiciyi olumsuz etkilemediğini belirterek, "16 Temmuz’da üretim hatlarımız hız kesmeden çalışmaya devam etti" dedi.

Tekli:

10 Temmuz 2017 12:48


15 Temmuzla ilgili açıklama yapan Başkan Tekli, Türk sanayicisinin istikrardan yana olduğunu vurgulayarak, "Bizler ülkemizde yaşanan tüm sorunlara rağmen üretim, ihracat ve istihdam oranlarını yukarı çekmekten yanayız. Bu anlamda da 15 Temmuz günü yaşanan kanlı darbe girişimi sonrasında bile ülkemize olan güvenimizi yitirmeden çalışmalarımıza devam ettik. Bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olacağına olan inancımızı yitirmeden, Türk sanayicileri olarak ülkemize olan sonsuz güvenimizi sahaya yansıtarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.




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