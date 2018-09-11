Tekli: "Olmazsa olmazımız üretim ve istikrar"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Türkiye'nin diğer ülkelere rol model olabilmesi açısından daha fazla üretim ve AR-GE çalışmalarına önem vermesi gerektiğini belirterek, "Bu nedenle olmazsa olmazımız üretim ve istikrardır" dedi.

Tekli, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranlarını değerlendirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde 5.2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Türkiye'nin yatırım odaklı çalışmalarla bu rakamların daha üst seviyelere çıkarılabileceğinin altını çizen Tekli, iş insanlarına üretim çağrısında bulundu.

"Büyüme oranının artması iş dünyasını üretime teşvik ediyor"

Türkiye'nin güçlü ve kararlı bir ekonomisi olduğunu belirten Tekli, "Türkiye'nin her geçen yıl büyüme oranlarını artırması iş dünyasını üretime ve yatırıma teşvik ediyor. İş dünyasının önünü açacak teşvikler ve hamleler ile birlikte Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Sanayi alanındaki uygulanan modeller birçok sanayicimizi daha çok üretim yapmaya ve dünya pazarına açılmaya teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.

"Üretim yapmak şart"

Türkiye'nin diğer ülkelere rol model olabilmesi açısından daha fazla üretim yaparak, AR-GE çalışmalarına önem vermesi gerektiğinin altını çizen Tekli, "Sanayicilerimizin üretim faaliyetleri her geçen yıl atış gösteriyor. Üretim yapıldıkça piyasalardaki hareketlilik yerini istikrara bırakıyor. Üretilen ürünlerin dış pazardaki yerinin ve AR-GE çalışmalarının doğru yapılması istikrar açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle olmazsa olmazımız üretim ve istikrardır" şeklinde konuştu.