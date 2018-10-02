Tekli: "Rekor kırmaya devam edeceğiz"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, rekor seviyeye ulaşan eylül ayı ihracatına ilişkin, "Rekor kırmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekli, eylül ayında gerçekleşen ve son 9 yılın en yüksek düzeyine ulaşan ihracat artışını değerlendirdi. Devletin ticari alanda izlediği yol haritasının sonuç ve başarılarının ortaya konulduğunu kaydeden Tekli, "Ülkemiz adına büyük önem taşıyan sanayi ve üretim alanındaki rahatlatıcı hamleler sayesinde eylül ayı ihracatımız yüzde 22.6 artışla rekor seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Üretim ve istikrar elden bırakılmamalı"

Üretim ve dış pazardaki yerin korunarak istikrarı elden bırakmadan çalışılması gerektiğini vurgulayan Tekli, "Böyle giderse her ay farklı rekorlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. 165.1 milyar dolara ulaşan yıllık ihracat çizelgesi ciddi bir rakamla rekor kırdı. Burada yapılması gereken bu rekorun rehavetine kapılmadan istikrarı sağlayabilmektir. Önümüzdeki yıl içerisinde bu rakamın üstüne çıkarak rekor kırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda tüm sanayicilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.