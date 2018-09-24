Tekli: "Yerli otomotivde Mersin lobisi oluşturulmalı"

Kur ve faiz artışlarıyla son 2 aydır yüzde 50'nin üzerinde daralan otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği müjdeli haber resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobil vergisine konu olan ÖTV matrah limitleri yeniden belirlendi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi. Tekli, "Türkiye'nin her yerinde yerli otomotiv hususunda lobi faaliyetleri oluşturuluyor. Gerek sanayimiz gerekse bölgemiz yerli otomotiv üretimine elverişlidir. Bu oluşumun Mersin'de de sürdürülebilmesi için Mersin valisi, belediyeler, MTSO, odalar, kentin önemli dernekleri ve iş dünyası ortak bir lobi oluşturmalıdır. Yerli otomotivin bir ayağının da Mersin'de olması kentimize ciddi bir değer katacaktır" dedi.

"Yerli otomotiv ülke ekonomisine ciddi katkılar sunacak"

Otomotiv sektörüne yönelik ÖTV düzenlemesinin yerinde bir hamle olduğunu belirten Tekli, "Kur ve faiz artışlarıyla son 2 aydır yüzde 50'nin üzerinde daralan otomotiv sektörünün dün yapılan yerinde hamle ile birlikte olumlu sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Keza yerli otomotiv Türkiye ekonomisine büyük bir güç katarak dış pazardaki en önemli gücümüz olacaktır. Bunun bir an önce faaliyete geçmesi adına Türkiye'nin birçok ilinde lobi faaliyetleri oluşturuluyor. Mersin yerli otomotiv üretimi ve ihracatı açısından kilit şehirlerden bir tanesidir. Gerek sanayimiz gerekse limanımızla üretilen otomotivlerin dış pazara hakimiyeti tartışılmaz noktadadır. Bu sebeple Mersin'in diğer şehirlere oranla daha güçlü bir lobi faaliyeti içinde bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in lojistik üstünlüğü var"

Mersin'in limanı ve yeni yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ile birçok ilden lojistik üstünlüğü olduğunu belirten Tekli, "Mersin bulunduğu konum, limanı ve yeni yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ile birlikte yerli otomotivin gerek pazarlanmasında gerekse üretiminde en hızlı sonuç alınabilecek ildir. Bu durumun ciddi oranda masaya yatırılması ve Mersin'in lojistik üstünlüğü göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerekiyor. Özellikle yeni yapılacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı Türkiye'nin çeşitli illerinden yedek parça ve makine akışını kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu.