Tekstil üreticisi girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyor

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, sürekli değişkenlik gösteren döviz kurları nedeniyle hammadde fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, yüksek işçilik maliyetinin de sektörde sıkıntılar oluşturduğunu kaydetti.

"Rekabetçi yapıyı korumakta zorlanıyoruz"

Rekabetçi yapının korunmasının önemli olduğunu, fakat gün geçtikçe rekabetteki güçlerini korumakta zorluk çektiklerini savunan Şimşek, bunda en önemli etkenin ise döviz kurları olduğunu kaydederek, "Dolar 3.5 TL iken müşterimize bir fiyat veriyoruz, kısa süre sonra dolar 4 liraya çıkınca fiyatlarımızı güncelliyoruz ama çok geçmeden bu kez dolar 4.5 TL’ye yükseliyor ve biz bir daha fiyat güncellemesi yapamıyoruz. Çünkü müşterimiz de bizden aldığı ürünü başkasına satıyor ve onun da fiyatlarına bu güncellemeyi yansıtma imkanı olmuyor. Bu durumda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

"İşçi maliyetleri azalırsa işsizlik sorunu da çözülür"

Sektörün en önemli sorunlarından birinin girdi maliyetini personel giderlerinin oluşturduğunu ifade eden Şimşek, "Bilindiği üzere tekstil, konfeksiyon sektörü emek yoğun bir sektör. Çok sayıda işçi çalışıyor olması nedeniyle işçilik maliyetlerinin minimum düzeyde olması rekabetçi yapımızın güçlenmesi adına büyük önem taşıyor. Oysa ülkemizde mevcut durumda işçinin eline geçen asgari ücret oldukça düşük olmasına rağmen işverene maliyeti oldukça yüksek. İşçi belki bin 600 TL maaş alıyor ve aldığı bu ücretten hoşnut kalmıyor ancak bunun işverene maliyeti en azından 2 bin 500 TL’ye denk geliyor. Maalesef sanayicinin bu kadar yükü kaldırabilecek bir gücü yok. Yeni dönemde hükumetten beklentimiz bu maliyetleri aşağı çekebilecek çalışmalara öncelik vermeleri olacak. Maliyetlerin aşağı çekilmesi halinde yalnızca sanayicinin rekabetçi yapısı güçlenecek, işsizlik sorunuyla mücadeleye de önemli katkılar sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Mersin dünya markalarına üretim yapıyor"

Deneyimsiz personel sorununu ise İçel Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Eğitim Vakfı (İSGEV) gibi kurumların verdiği eğitimlerle çözme yoluna gittiklerini belirten Şimşek, bu yöndeki eğitimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Mersin’de tekstil ve konfeksiyon sektörünün oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Şimşek, özellikle Mersin Serbest Bölge’sindeki imalatçıların tümünün yurt dışındaki dünya markalarına üretim yaptığını bildirdi. Dünya markalarının çalıştıkları firmalardaki denetimlerini çok sıkı tutması nedeniyle kalitenin her geçen gün yükseldiğini ve diğer illerin bu alanda önüne geçtiklerini belirten Şimşek, bunun dünyadan ek talepler olarak geri döndüğünü söyledi.