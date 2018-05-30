Tekvandocular iftar yemeğinde buluştu

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğine Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, federasyon yönetim kurulu, merkez hakem kurulu, teknik kurul üyeleri, Mersin, Adana, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Hatay, İskenderun, Osmaniye, Ankara, Kayseri ve Kahramanmaraş il temsilcileri, antrenörler, hakemler ve aileleri katıldı. İftar öncesi konuşan Başkan Şahin, tekvando camiasını böyle birlik ve beraberlik içinde gördüklerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini getirerek, uluslararası arenadan beklentilerini de dile getirdi. Şahin, iftara katılanlara teşekkür ederek, bütün herkese başarılar diledi.

İftar programı hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.