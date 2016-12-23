Telefonda yaşlı kadınları dolandıran zanlı yakalandı

Mersin’de, cep telefonundan aradığı yaşlı kadınları, kendisini polis veya savcı olarak tanıtarak dolandıran zanlı, son işinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün arayla cep telefonundan aradığı 3 yaşlı kadını, kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, ’Kuyumcuya gitmişsiniz, buradan altın alıp hırsızlık olayına karışmışsınız’ diyerek dolandırdığı belirlenen Ramazan T., son işinde çevrede önlem alan polislerce suçüstü yakalandı. 3 yaşlı kadından aynı yöntemle 170 bin lira para ve 1 cumhuriyet altını aldığı ileri sürülen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ATM’den maaşını çeken emekli bir kadını dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Berkan K. (43) de tutuklanarak cezaevine gönderildi.